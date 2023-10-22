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İran'da Termik Santralinde Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı

İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Ribatkerim ilçesinde bulunan Perend Termik Santralinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Patlamanın nedeni olarak doğal gaz sevk hattında yaşanan bir sorun gösterildi.