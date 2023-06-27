İran'da Sınır Alayına Saldırı: Bir Astsubay Hayatını Kaybetti

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan'da sınır alayına 'silahlı teröristler' tarafından düzenlenen saldırıda bir astsubay hayatını kaybetti. Saldırı sonrasında çıkan çatışmada sınır muhafızlarından bir astsubay hayatını kaybetti.