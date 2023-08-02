İran'da Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle İki Gün Tatil

İran hükümeti, benzeri görülmemiş sıcak hava dalgasının halk sağlığı üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla ülke genelindeki kamu ve özel sektör kurumlarının iki gün süreyle kapalı olacağını duyurdu.

TAHRAN, 2 Ağustos (Xinhua) -- İran hükümeti, benzeri görülmemiş sıcak hava dalgasının halk sağlığı üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla ülke genelindeki kamu ve özel sektör kurumlarının iki gün süreyle kapalı olacağını duyurdu.

Hükümet sözcüsü Ali Bahadori Cehromi Salı günü bir tweet paylaşarak, "Önümüzdeki günlerde beklenen benzeri görülmemiş sıcaklar nedeniyle, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Çarşamba ve Perşembe günleri ülke genelinde tatil yapılması için sunulan öneri kabine tarafından kabul edildi" ifadelerini kullandı.

Sözcü, devlete ait IRIB TV'ye verdiği demeçte devlete ait ve özel tüm kurumların kapatılacağını, temel hizmetler sağlayan kurumların ise faaliyetlerine devam etmek için ilgili makamlardan izin alabileceğini söyledi.

İran Sağlık Bakanı Behram Eynullahi Pazartesi günü yaptığı açıklamada bakanlığın, Çarşamba ve Perşembe günleri ülkede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklığın 40 santigrat dereceyi aşması beklenen bölgeler için 2 günlük tatil önerisini kabineye sunduğunu duyurmuştu.

İran Meteoroloji Kurumu'nun hava tahminlerine göre, ülkenin birçok eyaletinde sıcaklıklar Çarşamba ve Perşembe günleri 40 santigrat derece civarında veya üzerinde seyredecek. Öte yandan Ahvaz gibi bazı şehirlerde sıcaklıklar 50 santigrat dereceyi aşacak.¦