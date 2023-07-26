İran'da protesto suçlamalarıyla idama mahkum edilen iki kişinin infaz kararı durduruldu

İran'da 2019 ve 2022'deki protestolar sırasında çeşitli suçlamalarla ölüm cezasına çarptırılan iki kişi hakkındaki infaz kararının durdurulduğu bildirildi. Mahsa Emini gösterileri sırasında bir polisi öldürme suçlamasıyla yargılanan Muhammed Kubadlu ve Mahşehr'deki olaylarla ilgili idama mahkum edilen Abbas Deris'in infaz kararları Yargıtay tarafından bozuldu.

İran'da 2019 ve 2022'deki protestolar sırasında çeşitli suçlamalarla ölüm cezasına çarptırılan iki kişi hakkındaki infaz kararının durdurulduğu bildirildi.

Geçen seneki Mahsa Emini gösterileri sırasında "bir polisi öldürme" suçlamasıyla yargılandığı Devrim Mahkemesinde idama mahkum edilen Muhammed Kubadlu'nun avukatı Emir Reisiyan, Twitter'dan paylaştığı mesajında, müvekkili hakkında verilen kararın Yargıtay tarafından bozulduğunu açıkladı.

Reisiyan, müvekilinin ruh sağlığı ile ilgili konuların incelenmesi ve dosyanın yeniden değerlendirilmesi için başka bir mahkemeye sevk edileceğini belirtti.

Öte yandan Kasım 2019'da benzin fiyatlarına zam haberinin ardından ülke genelinde başlayan gösteriler sırasında Mahşehr kentinde çok sayıda kişinin öldüğü olaylarla ilgili yargılanarak idama mahkum edilen Abbas Deris hakkında verilen kararın da bozulduğu açıklandı.

Deris'in avukatı Fereşte Tabanian, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Abbas Deris'in yeniden yargılanması Yargıtay 9. Şubede onaylanmıştı. Mahşehr'deki infaz icra şubesine infazın durdurulması emri gönderildi." ifadelerini kullandı.

Suçlamalar ve yargı süreci

Muhammed Kubadlu, 21 Eylül 2022'de Tahran eyaletine bağlı Ribatkerim ilçesindeki protestolar sırasında gösterilere müdahale eden polis memuru Ferid Kerempur'u araçla ezerek öldürmek ve 5 polisi yaralamakla suçlanmıştı.

Tahran Devrim Mahkemesinde yargılanan Kubadlu'nun halka açık yapılan duruşmalar sırasında söz konusu suçu işlediğine dair ifadeleri devlet televizyonunda yayımlanmıştı. Buna karşılık sanığın mahkemede avukatı olmadan ifade verdiği iddiaları, muhalif haber kaynaklarında yer almıştı. Uluslararası Af Örgütü de "Kubadlu'nun işkence altında itirafa zorlandığını ve yargılama sürecinin temelde kusurlu olduğunu" öne sürmüştü.

Kubadlu, 29 Ekim 2022'de mahkemede "muharebe" suçundan idama mahkum edilmişti. İdam kararının ardından sanığın avukatının temyiz başvurusunda bulunduğu bildirilmişti. Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme idamın infazını geçici olarak durdurmuş, daha sonra 23 Mayıs'ta infaz kararını onamıştı.

Abbas Deris ise 2019'daki gösteriler sırasında Mahşehr kentinde çok sayıda kişinin öldüğü olaylarla ilgili idama mahkum edilmişti.