İran'da polis ve 2 kişiyi öldüren mahkumun idam cezası infaz edildi

İran'da Huzistan eyaletine bağlı Şadegan ilçesinde polis ve 2 kişiyi öldüren mahkumun idam cezası infaz edildi. Mahkumun Aralık 2019'da polisle çatışmaya girdiği ve bir polis ile bir sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. İranlı Savcı, mahkumun 'muharebe' suçundan idama mahkum edildiğini açıkladı. Cezanın Yargıtay tarafından onaylandığı ve infazın Ahvaz kentindeki Sepidar Cezaevi'nde gerçekleştirildiği ifade edildi.

İran'da biri polis, 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle idama çarptırılan mahkumun cezası infaz edildi.

Yarı resmi İran İşçi Haber Ajansına göre, Huzistan eyaletine bağlı Şadegan ilçesinin Devrim ve Genel Savcısı Nadir Şebibi, 2019'da biri polis, 2 kişiyi öldüren mahkumun cezasıyla ilgili bilgi verdi.

Hani Albuşehbazi adlı kişinin Aralık 2019'da Şadegan ilçesinde polisle çatışmaya girdiğini ve olayda bir polis ile bir sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda polisin de yaralandığını aktaran İranlı Savcı, daha sonra yakalanan Albuşehbazi'nin, Devrim Mahkemesi tarafından "muharebe" (devlete karşı savaş açmak) suçundan idama mahkum edildiğini kaydetti.

Kararın Yargıtay tarafından onandığını belirten Şebibi, söz konusu mahkumun cezasının, bu sabah Ahvaz kentindeki Sepidar Cezaevi'nde infaz edildiğini bildirdi.