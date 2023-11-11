Haberler ›› Dünya ›› İran'da polis memurunun öldürüldüğü davada bir sanık idam edildi

İran'da polis memurunun öldürüldüğü davada bir sanık idam edildi

İran'da polis memuru Muhammed Mehdi Vekili'nin öldürüldüğü olayla ilgili davada karar açıklandı. Bir sanık idam cezasına çarptırılırken diğer sanık ise 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.