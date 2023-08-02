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İran'da petrol rafinerisinde yangın çıktı

Dünya Haberleri

İran'ın batısındaki Loristan eyaletine bağlı Durud ilçesinde bulunan petrol rafinerisinde çıkan yangında iki kişi yaralandı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İran'ın batısındaki Loristan eyaletine bağlı Durud ilçesinde bir petrol rafinerisinde yangın çıktı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Durud ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan petrol rafinerisinde öğleden önce çıkan yangında iki kişi yaralandı.

Nedeni henüz bilinmeyen yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü, çevre kentlerden de itfaiye ekiplerinin olay yerine gönderildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Dünya

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