İran'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor

İran'ın batısındaki Merivan ormanlarında çıkan yangınlardan dördü kontrol altına alınırken söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangınların insan kaynaklı olduğu belirtilirken, sebebin kazara mı yoksa kasıtlı mı olduğu araştırılıyor.

İran'ın batısındaki Merivan ormanlarında dün 5 noktada çıkan yangınlardan dördü kontrol altına alınırken bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Tarım Doğal Kaynakları ve Havzaları Koruma Teşkilatı Komutanı Albay Rıza Ekberi, dün ülkenin batısındaki ormanlık alanlarda 5 noktada yangın çıktığını söyledi.

Çıkan yangınlara hava destekli müdahale edildiğini belirten Ekberi, şöyle devam etti:

"Beş yangın noktasından dördü söndürüldü. Yangının devam ettiği Derreveran vadi bölgesine Kirmanşah'tan iki helikopter daha sevk edildi.

Derreveran'da yangından etkilenen alan yaklaşık 300 hektar ve mevcut duruma göre yangının kontrol altına alındığı söylenebilir ve bugün sonuna kadar bu helikopterleri göndererek yangını söndürmeyi umuyoruz."

Yangınların insan kaynaklı olduğunu aktaran İranlı yetkili, ancak kazara mı yoksa kasıtlı mı çıktığına dair araştırmaların devam ettiğini belirtti.