Üye Girişi
Haberler

İran'da Orman Yangınları: 80 Hektar Alan Yandı

Son Güncelleme:
Dünya Haberleri
Abone Ol

İran'ın Hazar Denizi kıyısındaki Gilan eyaletinde cumartesiden bu yana 80 hektar ormanlık alanın yandığı bildirildi. Yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İran'ın Hazar Denizi kıyısındaki Gilan eyaletinde cumartesiden bu yana 80 hektar ormanlık alanın yandığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Gilan Eyaleti Doğal Kaynaklar ve Su Havzalarını Koruma Teşkilatı Başkanı Seyid Mazyar Rezevi, eyaletteki orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Rezevi, son tahminlerine göre cumartesi akşamından bu yana eyalette 80 hektar ormanlık alanının yandığını kaydetti.

Yangınların Reşt, Siyahkel, Astara, Rızvanşehr, Şanderman, Masal, Rudbar, Taliş, Şeft, Emleş ve Lahican kentlerindeki ormanlık alanlarda çıktığını belirten Rezevi, çoğu bölgede alevlerin kontrol altına alındığını, söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Rezevi, şiddetli rüzgarın da etkisiyle Taliş kentindeki ormanlık alanın bazı bölgelerinde yangınların sürdüğünü, kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Gilan Valiliği Kriz Yönetimi'nden yapılan açıklamada ise bölgedeki 6 evin yangınlarda zarar gördüğü belirtilirken can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Dünya

Hazar Denizi İran Çevre Doğal Afetler Dünya Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title