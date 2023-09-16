İran'da Mahsa Amini'nin ölüm yıldönümünde babasına suikast girişimi

İran'da polis tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümünün 1'inci yıl dönümünde babası Emced Amini'ye suikast girişiminde bulunuldu. Saldırı emniyet güçlerinin müdahalesiyle engellendi ve saldırganlar yakalandı.

İran'da polis tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün 1'inci yıl dönümünde babasına suikast girişiminde bulunuldu.

İran'da 13 Eylül 2022'de polis tarafından gözaltına alındıktan sonra 16 Eylül'de hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün 1'inci yıl dönümünde babası Emced Amini'ye suikast girişiminde bulunuldu. İran Kürdistan Eyaleti Vali Yardımcısı Mehdi Ramazani, kimliği belirlenemeyen birkaç kişinin Mahsa Amini'nin babası Emced Amini'ye yönelik Ayçi Mezarlığı yolu üzerinde suikast girişiminde bulunduğunu açıklarken, saldırının emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu engellendiğini ve saldırganların yakalandığını duyurdu. Suikast girişimine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Devrim Muhafızları Ordusu Kürdistan Eyaleti Komutanı Emanullah Geştasbi ise, Mahsa Amini'nin ölüm yıldönümünde Devrim Muhafızları İstihbaratının Kürdistan eyaletinde birçok operasyon gerçekleştirdiğini ve eylem hazırlığı içerisinde olan terör örgütleri ile bağlantılı bazı kişilerin tutuklandığını belirtti.

Ne olmuştu?

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022 tarihinde gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesi ülkede infiale yol açmıştı. Amini'nin memleketi Sakkız kentinde 17 Eylül'de yapılan cenaze töreni sonrası başlayan gösteriler ülkenin birçok kentine yayılmış, Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü'ne (IHR) göre gösterilerde 68'i çocuk, 49'u kadın olmak üzere en az 551 kişi hayatını kaybetmişti. - TAHRAN