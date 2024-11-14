İran'da Maden Ocağında Göçük: 1 Ölü, 2 Yaralı
İran'ın Gülistan eyaletinde bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.
İRAN'da bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İran'ın Gülistan eyaletine bağlı Azadşehr ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Gülistan Kızılay Başkanı Kasım Garib Abadi, yaralıların durumunun iyi olduğunu ve göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı.