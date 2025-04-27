İran'da Liman Patlamasında 18 Kişi Hayatını Kaybetti

İRAN'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda dün öğle saatlerinde patlama meydana geldi. İran medyasına yansıyan haberlerde, patlamanın şiddetinden limandaki bir binanın büyük hasar gördüğü ve çevredeki binaların da camlarının kırıldığı bilgileri yer aldı.

Yetkililer, Şehid Recai Limanı'ndaki patlamada 18 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yaralı sayısı ise İçişleri Bakanlığı tarafından 800 olarak açıklandı.