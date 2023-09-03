İran'da kömür ocağında patlama: 6 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Simnan eyaletindeki bir kömür ocağında meydana gelen patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi. Patlama nedeniyle arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.