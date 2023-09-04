İran'da kömür ocağı patlamasında 6 madenci hayatını kaybetti
İran'ın Simnan eyaletindeki bir kömür ocağında meydana gelen patlamada 6 madenci hayatını kaybetti. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
İran'ın Simnan eyaletinde dün bir kömür ocağında meydana gelen patlamada göçük altında kalarak hayatını kaybeden 6 madencinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
İran devlet televizyonuna konuşan Simnan Valisi Muhammed Rıza Haşimi, konuya ilişkin bilgi verdi.
Haşimi, yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından 6 kişinin cenazesine ulaşıldığını aktardı.
İlk belirlemelere göre patlamanın gaz sıkışmasından meydana geldiğini dile getiren Haşimi, gazdan etkilenen madencilerin ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındıklarını söyledi.
Öte yandan patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
İran medyası dün akşam Simnan eyaletine bağlı Damgan ilçesindeki Rezmcah Tezareh Kömür Ocağı'nda patlama meydana geldiğini, 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.