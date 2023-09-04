İran'da kömür madeninde patlama: 6 madenci hayatını kaybetti

İran'ın kuzeyindeki Tazareh Kömür Madeni'nde meydana gelen patlamada 6 madenci hayatını kaybetti. Patlama sonucunda tavan çöktü ve madenciler bir tünelde mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri, 10 saat süren çalışmanın ardından madencilerin cesetlerine ulaştı.

TAHRAN, 4 Eylül (Xinhua) -- İran'ın kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 6 madenci hayatını kaybetti.

İran merkezli IRIB haber ajansının Pazartesi günkü haberine göre, Semnan vilayetindeki Tazareh Kömür Madeni'nde Pazar günü yerel saatle 19.30'da meydana gelen patlama, tavanın çökmesine ve madencilerin bir tünelde mahsur kalmasına neden oldu. Madencilerin cesetleri Pazartesi sabahı bulundu.

Habere göre patlamaya tünelde biriken gaz neden oldu ve kurtarma ekipleri yaklaşık 10 saat sonra tünelin 700 metre derinliğinde madencilerin cansız bedenlerine ulaştı.

İran Kooperatif, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Sulet Murtezevi, patlamaya neden olan tüneldeki gazın metan gazı olduğunu doğruladı.

Benzer bir olay 2021'in Mayıs ayında meydana gelmiş ve aynı kömür madeninde tünel tavanının çökmesi sonucu 2 madenci hayatını kaybetmişti.