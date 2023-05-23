İran'da Kimyasal Madde Reaktöründe Patlama: 9 Yaralı
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İran'ın Elborz eyaletinde bulunan Eştehard Sanayi Bölgesindeki kimyasal madde reaktöründe meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 9 kişi yaralandı. Olay yerine Kızılay müdahale ekipleri sevk edildi.
İran'ın Elborz eyaletinde bulunan Eştehard Sanayi Bölgesindeki kimyasal madde reaktöründe meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 9 kişi yaralandı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Elborz Eyaleti Kızılay Başkanı Muhammed Bakır Halefi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Halefi, sanayi bölgesindeki kimyasal madde reaktöründe meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığını belirtti.
Haber alınmasının ardından Kızılay müdahale ekiplerinin Elborz ile Kazvin eyaletlerinin sınırında bulunan olay yerine sevk edildiğini kaydeden Halefi, gerekli müdahalelerin yapıldığını aktardı.
Halefi, olayda 9 kişinin yaralandığını söyledi.
Patlamanın yaşandığı kimyasal madde reaktörünün hangi alanda kullanıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.