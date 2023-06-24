İran'da Kamyon Kazası: 6 Ölü, 25 Yaralı

İran'da fren sistemi arızalanan bir kamyonun otoyolda 25 araca çarpması sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

İran'da fren sistemi arızalanan bir kamyonun otoyolda 25 araca çarpması sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, olay yerel saatle 10.50'de demir kirişler taşıyan bir kamyonun Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletindeki Yasuc-Şiraz yolu üzerinde fren sisteminin arızalanması nedeniyle diğer 25 araca çarpması sonucu meydana geldi.

Kamyonun yol üstündeki ve park halindeki araçlara çarparak durabildiği ve kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsünün de gözaltına alınarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.