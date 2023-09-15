İran'da Kadınların Başörtüsü Protestosu: Mahsa Amini'nin Ölümü Sonrası Geniş Kapsamlı Protestolar

Mahsa Amini'nin polis tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi, İran'da kadınların başörtüsüne karşı yapılan protestoları tetikledi. İranlı kadınlar sokaklarda başörtüsünü çıkardı, ünlü isimler saçlarını kesti. Mahsa'nın annesi Müjgan Eftekhari, kızının nasıl biri olduğunu anlattı.

Mahsa Amini 16 Eylül 2022’de, ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan üç gün sonra hayatını kaybetti. Amini'nin polis tarafından darp edildiği iddia ediliyor.

Amini kadınlar için katı başörtü kurallarına karşı geldiği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Ölümü sonrasında başlayan protestolar 1979 İran Devrimi’nden bu yana en geniş kapsamlı protestoların fitilini ateşledi.

İranlı kadınlar sokaklarda başörtüsünü çıkardı, birçok ünlü isim protestolara destek için saçlarını kesti.

Mahsa’nın annesi Müjgan Eftekhari, kızının ölüm yıl dönümü için ilk kez BBC Farsça Servisi’ne konuştu ve kızının nasıl biri olduğunu anlattı.

Eftekhari, Mahsa’nın ölümü sonrası yaptığı bir paylaşımda, “Biz içi yanan anneler sessiz olabiliriz ama ızdırabımızın şiddeti, cenneti sarsacak güçtedir” demişti.