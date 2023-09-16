İran'da Kadın Cezaevinde Yangın Çıktı
İran'ın Tahran eyaletindeki Kerçek Kadın Cezaevi'nde mahkumların cezaevi yönetimini protesto için yatak ve kıyafetlerini ateşe vermesi sonucu yangın çıktığı bildirildi. Yangının yetkililerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldüğü ve cezaevindeki durumun normale döndüğü ifade edildi.
İran'ın Tahran eyaletindeki Kerçek Kadın Cezaevi'nde mahkumların cezaevi yönetimini protesto için yatak ve kıyafetlerini ateşe vermesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.
Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Kerçek kentindeki kadın cezaevinde yangın çıktı.
Yangının nedeninin, cezaevi yönetimini protesto etmek amacıyla idam mahkumlarının yatak ve kıyafetlerini yakması olduğu belirtildi.
Yargı erkine bağlı Mizan Haber Ajansı da olayda can veya mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.
Yangının yetkililerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldüğü ve cezaevindeki durumun normale döndüğü ifade edildi.