İran'da Kadın Cezaevinde Yangın Çıktı

İran'ın Tahran eyaletindeki Kerçek Kadın Cezaevi'nde mahkumların cezaevi yönetimini protesto için yatak ve kıyafetlerini ateşe vermesi sonucu yangın çıktığı bildirildi. Yangının yetkililerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldüğü ve cezaevindeki durumun normale döndüğü ifade edildi.