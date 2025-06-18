İran'da İsrail Saldırılarında Kullanılan Kamikaze Dron Taşıyan Kamyonet Ele Geçirildi

İRAN'da İsrail saldırılarında kullanılan kamikaze dron taşıyan bir kamyonetin ele geçirildiği bildirildi.

İran'ın Elborz eyaletinde İsrail saldırılarında kullanılan kamikaze dron ve mini intihar hava araçlarına ait parçaları taşıyan bir kamyonetin ele geçirildiği duyuruldu. İran Polis Sözcüsü Said Muntazerulmehdi konuya ilişkin bilgi verdi. Muntazerulmehdi, "Elburz eyaletindeki emniyet güçleri, dün gerçekleştirdikleri operasyonda şüpheli yük taşıyan bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Aramada, araçtan intihar amaçlı mini dron, uzaktan kumandalı kontrol cihazları ve dron ile mini intihar hava araçlarına ait çeşitli teknik parçalar ele geçirildi" ifadelerini kullandı.