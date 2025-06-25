İran'da İsrail'le bağlantılı 700 kişi tutuklandı, 3 kişi idam edildi

İran'da İsrail'le bağlantılı 700 kişi tutuklandı, 3 kişi idam edildi
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İran, İsrail ile bağlantılı olduğu iddia edilen 700'den fazla kişiyi son 12 gün içerisinde tutukladığını açıkladı. İki ülke arasında yaklaşık iki hafta süren çatışmanın ardından varılan ateşkes sonrası yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının başlamasından bu yana, Siyonist rejimin casus ağı ülkede oldukça aktif hâle geldiği belirtildi. İran yargısı, İsrail'le iş birliği yaptıkları gerekçesiyle üç kişinin idam edildiğini duyurdu.

İran, son 12 gün içinde İsrail'le bağlantılı oldukları gerekçesiyle 700'den fazla kişiyi tutukladı. Bu açıklama, iki ülke arasında yaklaşık iki hafta süren çatışmanın ardından varılan ateşkesin hemen sonrasında, devlet bağlantılı medya organları tarafından günü yapıldı.

Fars Haber Ajansı, " İsrail'in İran'a yönelik saldırısının başlamasından bu yana, Siyonist rejimin casus ağı ülkede oldukça aktif hâle geldi" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı, İsrail'le iş birliği yaptıkları gerekçesiyle üç kişinin idam edildiğini duyurdu. İdam edilen kişilerin isimleri İdris Ali, Azad Şucai ve Resul Ahmed Resul olarak açıklandı. Bu kişilerin, adı açıklanmayan bir kişinin suikastında kullanılan ekipmanları İran'a kaçak yollarla soktukları öne sürüldü.

Ajans, söz konusu kişilerin "Siyonist rejim lehine iş birliği yaptıkları" gerekçesiyle yargılandığını ve haklarında verilen idam cezasının bu sabah infaz edildiğini belirtti. İdamlar, Türkiye sınırına yakın kuzeybatıdaki Urmiye kentinde gerçekleştirildi.

Tahran, İsrail gibi ülkeler adına çalışan yabancı istihbarat ajanlarının sık sık tutuklandığını ve idam edildiğini açıklıyor. İran, İsrail'i "yok etmeye yeminli" olduğunu da sık sık dile getiriyor.

Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü) gibi insan hakları kuruluşlarına göre İran, Çin'den sonra dünyada en fazla idam cezası uygulayan ülke konumunda.

Ayrıca İran, geçen Pazar ve Pazartesi günleri de Mossad ajanı olmakla suçlanan kişilerin idam edildiğini duyurmuştu.

İsrail, 13 Haziran'da, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarının oluşturduğu "varoluşsal tehditleri" bertaraf etmek amacıyla İran'a saldırı başlatmıştı. Bu saldırının ardından Tahran, İsrail'le bağlantılı olduğu düşünülen kişilere yönelik hızlı yargılama ve cezalandırma sözü vermişti.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

allahtan herkes kendisi için af diler ama kendisi kimseyi af etmez.

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