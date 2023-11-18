İran'da İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterileri düzenlendi

İran'ın birçok kentinde on binlerce kişinin katılımıyla İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterileri düzenlendi. Gösterilerde İsrail'in savaş suçları işlemesi ve bölgede insani felakete neden olması kınandı. Filistin'e destek mesajları verildi ve İsrail ile ABD aleyhine sloganlar atıldı.

İran'ın birçok kentinde on binlerce kişinin katılımıyla İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterileri düzenlendi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin birçok kentinde eş zamanlı şekilde düzenlenen gösterilerde, Gazze'de çocukları öldüren, savaş suçları işleyen ve bölgede insani felakete neden olan İsrail saldırıları kınandı.

Batı Azerbaycan, Fars, Merkezi, Sistan-Beluçistan, Kazvin, Buşehr, Kuzey Horasan, Kürdistan ve Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Loristan, Mazenderan ve Huzistan eyaletlerinde kent meydanlarında toplanan on binlerce gösterici Filistin'e desteklerini dile getirdi.

Doğu Azerbaycan eyaletinin yönetim merkezi Tebriz'de, toplanan binlerce kişi de sloganlarla Gazze'de kadın ve çocukların öldürüldüğü İsrail'in saldırılarını lanetledi.

Görüntülerde, binlerce göstericinin ellerindeki dövizlerle İsrail'in yanı sıra ABD aleyhinde de sloganlar attıkları görüldü.