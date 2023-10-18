İran'da İsrail'in Gazze'deki Hastane Saldırısı Protesto Edildi

İran'ın birçok kentinde İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırı protesto edildi. Binlerce kişi İsrail'in hastane saldırısına tepki gösterdi ve Filistin'e desteklerini dile getirdi. İran Meclisi ve üniversiteler de protestolara katıldı.

İran'ın birçok kentinde İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırı protesto edildi.

Doğu Azerbaycan eyaletinin yönetim merkezi Tebriz'de bulunan Saat Meydanı'nda toplanan binlerce kişi İsrail'in hastane saldırısına tepki gösterdi.

Yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olan İsrail saldırısını kınayan göstericiler, Filistin'e desteklerini dile getirdi.

Göstericiler, attıkları sloganlarla İslam ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini kesmesini ve Gazze'ye acil yardımda bulunmasını istedi.

Kentte öğlen saatlerinde de öğrenciler geniş katılımlı protesto düzenlemişti.

Milletvekillerinden protesto yürüyüşü

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İran Meclisi bu sabahki toplantısına ara verdi. Milletvekilleri Meclisin önündeki Baharistan Caddesi'nde slogan atarak protesto yürüyüşü yaptı.

Ülke genelindeki üniversiteler ise saat 10.00-12.00 arasında sınav ve derslere ara vererek meydanlarda İsrail'i protesto etti.

Tahran'da düzenlenen protestoya İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yanı sıra siyasi ve askeri yetkililer de katıldı.

Başkentteki Filistin Meydanı'nda toplanan binlerce Tahranlı, Filistin halkına desteklerini dile getirirken İsrail karşıtı sloganlar atarak İsrail'in saldırılarını kınadı.

Sık sık salavat getiren göstericiler, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun ABD" sloganları attı.

İsrail'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.