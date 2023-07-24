İran'da İsrail için çalışan terör şebekesi yakalandı

İran'ın çeşitli eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda İsrail için çalıştığı öne sürülen büyük bir terör şebekesinin yakalandığı bildirildi. Yakalanan kişilerin finanse edildiği ve bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği belirtildi.

İran'ın çeşitli eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda İsrail için çalıştığı öne sürülen büyük bir "terör şebekesinin" yakalandığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre İstihbarat Bakanlığı, söz konusu operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Tahran, Kirman, İsfahan, Kürdistan, Kohgiluye-Buyer Ahmed ve Mazenderan eyaletlerinde çok sayıda sabotaj eylemleri yapmayı planlayan "büyük bir terör şebekesinin" üyelerinin tespit edilerek yakalandığı kaydedildi.

Yakalanan kişilerin, "İsrail'e çalışan, Danimarka ve Hollanda'da konuşlu terör örgütlerince" finanse edildiği ileri sürülen açıklamada, operasyonlarda bomba yapımında kullanılan malzemeler, av tüfeği ve ateşsiz silahların yanı sıra 43 el yapımı bomba ele geçirildiği bunlardan 20'sinin fırlatma özelliği bulunduğu aktarıldı.

İstihbarat Bakanlığının açıklamasında, bu kişilerin muharrem ayı törenlerinin düzenlendiği alanlar, toplanma mekanları, benzin istasyonları ve elektrik direkleri gibi değişik yerlere yönelik saldırı planladığı belirtildi.

Ayrıca, gözaltına alınan şebeke üyelerinin daha önce birçok eylemde bulunduğu, eylemlerin görüntülerini ABD ve Avrupa merkezli medyaya gönderdikleri ifade edildi.

Açıklamada, "terör grubunun" adı, kaç kişinin yakalandığı belirtilmedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu dün yaptığı açıklamada da 4 kişilik bir "terör grubunun" yakalandığını bildirmişti.

Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinin Yasuc Devrim ve Genel Savcısı Seyyid Ali Melekhüseyni de söz konusu kişilerin ülkede terör örgütü olarak kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü ile bağlantılı olduğunu söylemişti.