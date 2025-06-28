İran'da İsrail Hava Saldırılarında Hayatını Kaybedenler İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

İSRAİL'in hava saldırılarında hayatını kaybeden üst düzey askeri komutanlar, nükleer bilim insanları ve bazı siviller için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

İran'ın başkenti Tahran'da, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri'nin de aralarında bulunduğu üst düzey askeri komutanlar, nükleer bilim insanları ve bazı sivillerden oluşan 60 kişi için toplu cenaze törenleri düzenlendi. Tahran Üniversitesi yerleşkesinde sabah saatlerinde kılınan cenaze namazlarıyla başlayan törenlere, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Tören alanında bir araya gelen on binlerce kişi, ellerinde İran bayrakları ve matemi temsil eden siyah bayraklarla dualar ve mersiyeler okudu.