İran'da İHA Düşmesi: 2 Kişi Yaralandı

İran'ın Gürgan kentinde şehir merkezine düşen insansız hava aracı (İHA) 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

İran'ın Gülistan eyaletine bağlı Gürgan kentinde sabah saatlerinde insansız hava aracı (İHA) düştü. Gülistan Valisi Siyasi ve Güvenlik işlerinden sorumlu Yardımcısı Ali Muhacir olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sabah saat 9 sularında şehir merkezine bir İHA düştü ve parçaları şehrin farklı bölgelerine yayıldı. Aynı anda 8 farklı yere İHA düştüğü söylentileri var ancak bu doğru değil. Düşen tüm parçalar tek bir İHA'ya ait" dedi. Güvenlik güçlerinin olayın boyutunu araştırdığını belirten Muhacir, "Ne yazık ki, İHA'nın yerleşim yerine yakın bir bölgeye düşmesi sonucu 2 vatandaşımız yaralandı" ifadelerini kullandı. - TAHRAN