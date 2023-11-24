İran'da Hükümet Karşıtı Gösterilerle Bağlantılı Genç Aktivist Gizlice İdam Edildi

İran'da geçen yıl düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerle bağlantılı olarak ölüm cezasına çarptırılan 21 yaşındaki Milad Zohrevand'ın gizlice idam edildiği belirtildi. İnsan hakları kuruluşları infaz haberini doğruladı. Zohrevand'ın avukata erişiminin engellendiği ve adil yargılama koşullarının karşılanmadığı ifade edildi.

BBC Farsça Servisine konuşan kaynaklar, ülkede geçen yıl düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerle bağlantılı olarak ölüm cezasına çarptırılan 21 yaşındaki Milad Zohrevand’ın gizlice idam edildiğini söyledi.

Zohrevand’ın dün sabah ülkenin batısındaki Hamedan kentindeki bir hapishanede infaz edildiği belirtildi.

İnsan hakları kuruluşu Hengaw da infaza dair haberler aldığını belirtti.

İran makamlarından henüz bir doğrulama gelmedi. Zohrevand gösteriler sırasında bir Devrim Muhafızı üyesini öldürmekten hüküm giymişti.

BBC Farsça’ya konuşan kaynaklar, Zohrevand’ın gözaltı ve yargılama sürecinde avukata erişiminin engellendiğini belirtti.

Teyit edilmesi durumunda, Zohrevand geçen yılki gösterilerin ardından infaz edilen sekizinci eylemci olacak.

Geçtiğimiz günlerde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yayımladığı bir raporda, daha önceki yedi infazla ilgili elde edilen bilgilerin “yargılama sürecinde hukuk kurallarına uyum ve adil yargılama için gereken koşulların karşılanmadığına işaret ettiği” uyarısı yapılmıştı.

Raporda “Yeterli düzeyde ve zamanında avukata erişim sıklıkla engellendi, işkence sonucu olabilecek zorla ifadeler alındığı haberleri geldi” denilmişti.

İran rejimine karşı protestolar, Eylül 2022’de başörtüsünü “düzgün” takmadığı iddiasıyla ahlak polisi tarafından tutuklanan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin gözaltında ölümünden sonra başlamıştı.

Protestoları “isyan” diye tanımlayan İran yönetiminin müdahalesi sonucu, eylemlerde yüzlerce kişi öldürüldü ve binlerce kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynak, BBC Farsça’ya yaptıkları açıklamada, Milad Zohrevand’ın Hamedan Merkez Hapishanesi’nde Perşembe şafak vakti infaz edildiğini söyledi. Söz konusu kaynaklar, Zohrevand’ın cesedinin öğleden sonra itibariyle hala ailesine verilmediğini belirtti.

İran’daki Kürt azınlığa odaklanan Hengaw, Zohrevand’a da infaz edileceğinin son dakikaya kadar söylenmediğini ve ailesiyle son bir görüşme yapamadığını açıkladı.

Hengaw ayrıca, ülkede büyük bir askeri, siyasi ve ekonomik güç olan Devrim Muhafızları’nın yetkili makamlara infazın gerçekleştirilmesi için baskı yaptığını savundu.

Kuruluş, infazın Zohrevand’ın öldürdüğü iddia edilen Devrim Muhafızı üyesinin ailesinin açıkça onayı alınmadan yapıldığını savundu.

Geçen hafta Hamedan Savcılığı, Yüksek Mahkeme’nin bir kolunun, Devrim Muhafızları’nın istihbarat servisinden Ali Nazari’nin öldürülmesi davasında zanlıya ölüm cezası verildiğini söylemişti.

Açıklamada zanlının adına yer verilmedi ancak hukuk kolektifi Dadban, kaynakların zanlının Zohrevand olduğunu söylediğini duyurmuştu. Dadban ayrıca, Zohrevand’ın ailesine, davayı kamuoyu önünde konuşmama baskısı yapıldığını savunmuştu.

Savcılığın, Zohrevand’ı Ekim 2022’de Malayer Tıp Bilimleri Fakültesi’nde eylem yapan öğrencilere müdahale eden Nazariyi vuran beş kişilik maskeli grup arasında olmakla suçladığı bildirilmişti.

İran, Çin’in ardından dünyada en çok sayıda ölüm cezası infaz eden ülke.

BM Genel Sekreteri’nin raporunda İran’daki infazların “kaygı verici düzeyde arttığı” ve yılın ilk yedi ayında en az 419 kişinin infaz edildiği belirtilmişti. Bu sayı, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 30’luk artış anlamına geliyor.