İran'da Hava Sıcaklığı Rekoru: 51,4 Derece

İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinin Bostan kentinde hava sıcaklığı 51,4 derece olarak ölçüldü. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya göre, yapılan ölçümlerde Huzistan'ın dört kentinde termometreler 50 derecenin üstünü gösterdi. İran'da daha önce de bazı bölgelerde rekor sıcaklıklar kaydedilmişti.