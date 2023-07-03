İran'da Göstericiler İsveç Büyükelçiliği Önünde Kur'an-ı Kerim Yakılmasını Protesto Etti

İran'da bir grup gösterici, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasını İsveç'in Tahran Büyükelçiliği önünde protesto etti. Göstericiler, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepkilerini dile getirerek, bu saygısızlığa ortaklık anlamına geldiğini belirtti.

İran'da bir grup gösterici, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasını İsveç'in Tahran Büyükelçiliği önünde protesto etti.

Başkent Tahran'da bulunan İsveç Büyükelçiliği önünde toplanan ve kendilerini "Kur'an Gönüllüleri" olarak adlandıran göstericiler, taşıdıkları Mushaf ve çeşitli dövizlerle, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepkilerini dile getirdi.

ABD ve İsrail karşıtı sloganların yanı sıra "Kahrolsun Kur'an düşmanları" şeklinde slogan atan grup daha sonra kısa bir açıklamada bulundu.

Müslümanların kutsalları, özellikle Kur'an-ı Kerim'e hakaretin "bütün kutsal kitaplara hakaret" olduğu vurgulanan açıklamada, böyle bir eyleme izin verilmesinin de "bu saygısızlığa ortaklık" anlamına geldiği kaydedildi.

Gösteri, Kur'an-ı Kerim'den ayetler ile İngilizce açıklamasının okunmasının ardından sona erdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi, Kurban Bayramı'nın birinci günü, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Eylem, İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası toplumda büyük tepkiyle karşılanmıştı.