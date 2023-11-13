İran'da Filistinli çocuklar için sembolik cenaze etkinliği düzenlendi

- İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinli çocukların sembolik cenazeleri İran'da meydana dizildi

İranlılar sembolik cenazelere sarılarak ağladı

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da, Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocukları anmak için "Öldürülenlerin Senfonisi" adlı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, hayatlarını kaybeden Filistinli çocuklara ait kefenlenmiş sembolik cenazeler Filistin Meydanı'na dizildi. Bazı İranlılar, sembolik cenazelere sarılarak ağladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, saldırılarda bugüne kadar öldürülen 4 bin 609 çocuk İran'ın başkenti Tahran'da anıldı. Filistinli çocuklar için "Öldürülenlerin Senfonisi" adıyla düzenlenen anma etkinliğinde, Filistinli çocuklara ait kefenlenmiş sembolik cenazeler Filistin Meydanı'na dizildi. Sembolik cenazeleri gören İranlılar duygu dolu anlar yaşarken, bazı İranlı kadınlar yerdeki sembolik cenazeleri kucaklarına alarak gözyaşı döktü. Filistin bayrakları ve üzerinde "Aksa Tufanı" yazılı maketten bir füzenin yer aldığı etkinlikte, Arap şair Nizar Kabbani'nin Filistin için kaleme aldığı "Barış ve Zeytin Ağaçlarının Ülkesi" adlı eser Arapça ve İngilizce olarak seslendirildi.

"Gerçekten çok acı ve tahammülü zor bir sahne"

Etkinliği tesadüfen gördüğünü belirten Fatıma Penahi, Filistinli çocuklara ait sembolik cenazelerden etkilendiğini belirterek, "Evime giderken tesadüfen bu etkinliğe denk geldim. Tüm meydanda Gazze'de hayatını kaybeden çocukların sembolik cenazeleri yer alıyor. Gerçekten çok acı ve tahammülü zor bir sahne. Bu cenazeleri gördüğümde kendimi kötü hissettim. Burada gördüklerimiz sadece sembolik ve tüm bunların gerçek olduğunu bildiğimizde insan kötü oluyor" ifadelerini kullandı.

"İnsani değerlere bağlı olduğunu iddia eden hiç kimse Filistin'de yaşananlara duyarsız kalamaz"

Etkinlikte Filistin için Arapça şarkı seslendiren Heysem Nur ise, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların sesini tüm dünyaya duyurmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Filistin'de yaşananlara duyarsız kalmamak ve bu konuda ufak da olsa bir şeyler yapmak için bu etkinliğe katıldım. Filistin halkı artık sadece İslam ülkelerinin değil, tüm dünyanın gündeminde. İnsani değerlere bağlı olduğunu iddia eden hiç kimse Filistin'de yaşananlara duyarsız kalamaz. Etkinlik kapsamında meşhur Arap şair Nizar Kabbani'nin 'Barış ve Zeytin Ağaçlarının Ülkesi' adlı eserini seslendirdim" dedi.

"Bu gerçeği tüm dünyaya duyurmak istedik"

Etkinliği düzenleyen Muhammed Hüseyin Katibi, Filistinli çocukların İsrail saldırıları nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini belirterek, "Bu gerçeği tüm dünyaya duyurmak istedik" ifadelerini kullandı. Katıbi, "Farklı sivil toplum kuruluşları ve üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek gönüllü olarak böyle bir etkinlik düzenleme kararı aldık. Gazze'de devam eden ve bir ayı aşan saldırılar karşısında biz de farkındalık oluşturmak için bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Bu nedenle siyonist İsrail rejiminin Gazze'de işlediği savaş suçları ve soykırımların sadece küçük bir bölümünü insanlara göstermek için İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden çocukları seçtik. İsrail saldırılarında öldürülen 4 bin 600 çocuğa ait sembolik cenazelerin hepsini burada sergileyemezdik. Bu kadar sınırlı ve az sayıda cenaze dahi insanları dehşete düşürüyor. Bu konuyu daha fazla duyurmak ve insanlara ulaştırmak için etkinlikte Arapça ve İngilizce Filistin hakkında şarkı da seslendirildi" dedi.