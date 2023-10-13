İran'da Filistin'e Destek Yürüyüşleri Düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere birçok şehirde İsrail'in Gazze saldırılarına karşı Filistinlilere destek yürüyüşleri düzenlendi. Göstericiler, İsrail'i kınayan sloganlar attı ve Filistin bayrakları taşıdı.

İran'da, başkent Tahran başta olmak üzere birçok şehirde İsrail'in Gazze saldırıları karşısında Filistinlilere destek yürüyüşleri yapıldı.

Tahran'daki Firdevsi Meydanı ile Azadi Meydanı'ndan başlayan Filistin'e destek yürüyüşü İnkılap Meydanı'na kadar devam etti.

Tahran Üniversitesi'nde kılınan cuma namazından çıkanların da katılımıyla binlerce İranlı, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Amerika", "Kahrolsun İngiltere" sloganları attı.

Göstericiler, Filistin bayrakları ve İsrail'i kınayan ifadelerin yazıldığı dövizler taşırken bazı göstericiler de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyu'yu karikatürize eden maskeler taktı.

Tahran'daki yürüyüşe İran Yargı Erki Başkanı Gulam Muhsini Hüseyin Ejei, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve üst düzey siyasi ve askeri yetkililer de katıldı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.