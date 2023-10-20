İran'da Filistin'e Destek Gösterileri Düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere çeşitli şehirlerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi. Binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan İsrail'in saldırılarını kınayan göstericiler, Filistin'e desteklerini dile getirdi.

İran'da başkent Tahran başta olmak üzere çeşitli şehirlerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi.

Başkentteki Filistin Meydanı'nda toplanan İranlılar, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla marşlar okudu.

Binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan İsrail'in saldırılarını kınayan göstericiler, Filistin'e desteklerini dile getirdi.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler İsrail, ABD, İngiltere ve Almanya aleyhinde sloganlar attı.

Ülkenin birçok kentinde çoğunlukla anne ve çocukların katıldığı destek gösterileri düzenlendi.