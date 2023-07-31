İran'da Eğitim Uçağı Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İran'ın Kerec kentinde bir eğitim uçağı düştü ve kazada eğitim pilotu ve öğrencisi hayatını kaybetti. Olayın nedeni henüz bilinmezken, inceleme başlatıldı.

İran'ın Kerec kentinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın Kerec kentinde bir eğitim uçağı düştü. İran Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Bu sabah yerel saatle 05.45'te Kerec kentinde bulunan Peyam Havalimanı'nda bir eğitim uçağının düşmesi sonucu eğitim pilotu ve öğrencisi hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Uçağın düşüş nedenine ilişkin bilgi verilmezken, olaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi. - TAHRAN