İran'da Eğitim Uçağı Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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İran'ın Kerec kentinde bir eğitim uçağı düştü ve olayda 2 kişi hayatını kaybetti. İnceleme başlatıldı.
İran'ın Kerec kentinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Peyam Havaalanı Halkla İlişkiler Müdürlüğünce olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Kerec'teki Peyam Havaalanı'nda eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.
Uçağın düşüş nedenine dair bilgi verilmezken, olayla ilgili incelemenin başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Dünya