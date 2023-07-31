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İran'da Eğitim Uçağı Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Dünya Haberleri

İran'ın Kerec kentinde bir eğitim uçağı düştü ve olayda 2 kişi hayatını kaybetti. İnceleme başlatıldı.

İran'ın Kerec kentinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Peyam Havaalanı Halkla İlişkiler Müdürlüğünce olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kerec'teki Peyam Havaalanı'nda eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Uçağın düşüş nedenine dair bilgi verilmezken, olayla ilgili incelemenin başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Dünya

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