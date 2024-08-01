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BBC

İran'da düzenlenen saldırıda ölen Hamas lideri İsmail Haniye için cenaze töreni düzenlendi

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İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye için binlerce kişi cenaze törenine katıldı. Cenaze namazını İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldıracak. ABD medyası, Hamaney'in İsrail'e saldırı emri verdiğini iddia etti. İsrail ise henüz saldırıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen saldırıyla ölen Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Törenden sonra Katar’da toprağa verilecek Haniye’nin cenaze namazını İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldıracak.

ABD medyası, İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde Hamaney’in İran topraklarındaki saldırıdan sorumlu tuttuğu İsrail’e doğrudan bir saldırı emrini verdiğini bildirdi.

İsrail ise henüz saldırıyla ilgili doğrudan bir açıklama yapmadı.

Ancak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkesinin son günlerde düşmanlarına karşı “ezici darbeler” vurduğunu söyledi. Buna, Tahran’daki saldırıdan hemen önce Lübnan’da öldürülen üst düzey Hizbullah komutanı da dahil.

Orta Doğu’da savaşın yayılabileceği korkusu artarken, Netanyahu İsraillilere “ileride zorlu günler bulunduğu” uyarısı yaptı.

Netanyahu televizyondan canlı yayımlanan konuşmasında “Beyrut’taki saldırıdan sonra, bütün taraflardan tehditler duyduk. Tüm senaryolara hazırlıklıyız, bir ve kararlı olacağız” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de bölgedeki çatışmalarda “tehlikeli tırmanışa” karşı uyarı yaptı.

Hamas’ın silahlı kanadı da Haniye’ye saldırının “savaşı başka boyutlara taşıyacağını” ve büyük sonuçları olacağını söyledi.

Gazze’de ateşkes için yapılan müzakerelerde önemli bir rol oynayan Haniye, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezekşiyan’ın yemin törenine katıldıktan saatler sonra öldürüldü.

BBC’ye konuşan üst düzey bir Hamas yetkilisi, saldırıda Haniye’nin daha önceki Tahran ziyaretlerinde de kaldığı bir binanın hedef alındığını söyledi.

Saldırı sırasında üç diğer Hamas lideri ve korumaların da aynı binada olduğu belirtildi.

Üst düzey Hamas yetkilisi Halil El Hayya, kendisiyle birlikte bulunan görgü tanıklarına dayandırarak, füzenin Haniye’yi doğrudan vurduğunu kaydetti.

Haniye’nin öldürülmesinden hemen önce İsrail üst düzey Hizbullah lideri Fuad Şükrü’yü Beyrut’ta hedef almıştı.

İsrail Şükrü'nün Cumartesi günü İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’nde düzenlenen ve 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan roket saldırısından sorumlu olduğuna inanıyor.

İran destekli grup, Şukr’un cesedinin vurulan binanın enkazında bulunduğunu, saldırıda ikisi çocuk dört kişinin daha öldüğünü duyurmuştu.

BBC

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