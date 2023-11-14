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İran'da düzenlenen gece partisine katılan 300 kişi gözaltına alındı

İran'ın Simnan eyaletine bağlı Şahrud kentinde düzenlenen bir gece partisine katılan 300 kişi gözaltına alındı. Polis, kanunlara riayet edilmeyen partiyi tespit ederek müdahale etti.