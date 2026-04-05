İran'da düşürülen ABD jetindeki mürettebatın kurtarılmasıyla ilgili ne biliniyor?

ABD, Cuma günü İran'ın güneyinde vurularak düşürülen Amerikan F-15 savaş uçağının kayıp mürettebat üyesini kurtardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar sabahı sosyal medyada yaptığı açıklamada, ABD ordusunun tarihindeki "en cesur arama kurtarma operasyonlarından birini gerçekleştirdiğini" belirterek .

Trump, "şimdi GÜVENDE ve SAĞLIKLI!" diye ekledi.

Uçakta iki mürettebat bulunuyordu ve ikisi de paraşütle atlamıştı. Bunlardan biri ABD güçleri tarafından daha önce kurtarılmıştı.

İranlı yetkililer, savaş uçağının İran hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu söyledi.

Kurtarma operasyonunun nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntılar henüz netleşiyor. Şimdiye kadar bildiklerimizi derledik.

Görevli nasıl kurtarıldı?

ABD ve İran, uçak İran'ın güneyinde düşürüldükten sonra kayıp mürettebat üyesini bulmak için yarış halindeydi.

ABD'nin kurtarma operasyonunu hangi koşullarda yaptığına dair belirsizlik sürüyor ancak operasyonu bilen bir kaynak bunu İran'ın güneyinde gerçekleşen "büyük bir" muharebe arama kurtarma görevi olarak nitelendirdi.

BBC'nin edindiği bilgilere göre, kurtarma sırasında ABD ve İran güçleri arasında bir çatışma yaşandı ve pilot paraşütle atlama sırasında yaralanmış olabilir.

Düşen bir uçağın mürettebatını kurtarmak, ABD ordusu ve müttefiklerinin hazırlık yaptığı en karmaşık ve zaman hassasiyeti olan operasyonlardan biri ve "muharebe arama ve kurtarma" olarak biliniyor.

Arama-kurtarma görevlerini yürüten hava kuvvetleri birimleri, ordunun en yüksek eğitimli ve en uzmanlaşmış unsurlarından oluşuyor.

Görevler genellikle düşman hattı üzerinde alçaktan uçan helikopterlerle, bölgeyi tarayan ve gerekirse saldırı düzenleyen diğer askeri uçakların eşliğinde yürütülüyor.

Trump sosyal medya mesajında, Yarbay rütbesindeki hava astsubayının "İran'ın zorlu dağlarında, düşman hatlarının gerisinde, an be an yaklaşmakta olan düşmanlarımız tarafından avlanırken" bulunduğunu söyledi.

Trump, hava astsubayının konumunun kurtarma planlanırken üst düzey ABD yetkililerince "günün 24 saati" izlendiğini belirtti.

ABD ordusunun İran'a onlarca uçak gönderdiğini ve operasyonun hiçbir Amerikalı ölmeden veya yaralanmadan tamamlandığını iddia etti.

İran devlet medyası, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun kayıp hava astsubayını arayan bir ABD insansız hava aracını vurduğunu bildirdi.

Yarı resmi Fars haber ajansına göre, Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, Amerikan İHA'sının İran'ın güneyindeki İsfahan eyaletinde düştüğü belirtildi.

Daha önce İran, kayıp Amerikalıyı canlı bulmak istediğini söylemiş ve yurttaşlarına onu bulmaya yardımcı olmaları için ödül teklif etmişti.

Düşen bir jetin mürettebatı bu tür durumlar için ayrıntılı eğitim almıştır.

Defense Priorities'ten askeri analiz direktörü Jennifer Kavanagh'a göre, "Bir numaralı öncelikleri hayatta kalmak ve yakalanmaktan kaçınmaktır".

"Mümkünse, yaraları hareket etmeye engel değilse, iniş bölgesinden olabildiğince çabuk uzaklaşmaları ve kendilerini gizleyerek güvenli hale gelmeleri gerekir."

Ayrıca yiyeceksiz ve susuz kalmaya veya yerel arazi koşullarından kaynak sağlayabilmeye yönelik hayatta kalma teknikleri konusunda da eğitilirler.

Jet nerede ve ne zaman vuruldu?

İran devlet medyası ilk olarak 3 Nisan Cuma günü, ülkenin güçlerinin ABD'ye ait bir jeti güney bölgesinde vurduğunu iddia etti.

F 15'in düşürüldüğü kesin konum doğrulanmadı ancak İran devlet medyasında iki olası vilayet adı geçti: Huzistan ve Kohgiluyeh-Boyer Ahmed.

İki mürettebatın olduğu jet vurulmuştu. Pilot daha önceki bir operasyonda kurtarılmıştı.

Bu operasyonda, Körfez üzerinde vurulan ve pilotu paraşütle atlayarak kurtulan bir A-10 Warthog uçağının da yer aldığı bildirildi.

ABD medyası, F-15E jetinden kurtarılan pilotu taşıyan helikopterlerden birinin hafif silah ateşiyle vurulduğunu, bazı mürettebatın yaralandığını, ancak helikopterin güvenli bir şekilde iniş yaptığını aktardı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin dağlık bölgelerinde yaşayan göçebe toplulukların ABD kurtarma görevine katılan iki Black Hawk helikopterine ateş açtığını söyledi.

BBC'nin doğrulama servisi BBC Verify, Cuma günü çekildiği doğrulanan bir videoda en az iki Black Hawk helikopterine ateş eden üç silahlı kişinin göründüğünü teyit etti.

İran'ın devlet bağlantılı IRNA haber ajansının aktardığına göre, İran'ın üst düzey ortak askeri komutanlığı, her iki ABD savaş uçağının düşürülmesinde yeni İran hava savunma sistemlerinin payı olduğunu söyledi.

Kohgiluyeh ve Boyer Ahmed, 700.000'den fazla nüfusa sahip dağlık bir vilayet ve göçebeleriyle biliniyor.

Bölgedeki göçebeler, ıssız dağlık bölgelerde sürülerini ve yerleşimlerini yırtıcı hayvanlardan ve hırsızlardan korumak için tüfek taşıyor.

Huzistan eyaleti ise petrol ve çeşitli diğer sektörler için önemli bir merkez.

4,7 milyondan fazla nüfusa sahip vilayette Araplar, Farslar, Lorlar ve diğer etnik gruplardan oluşan topluluklar yaşıyor.

Jetin görevi hakkında neler biliyoruz?

F-15E, hem hava yer hem de hava hava görevleri için tasarlanmış bir jet.

İran'da büyük olasılıkla İran'a ait insansız hava araçlarını ve seyir füzelerini düşürmeye yönelik savunma görevlerinde bulunuyorlardı.

Hava yer rolünde, lazer ve GPS güdümlü hassas mühimmatlar ile diğer bombaları bırakabilir.

Uçak iki kişilik bir mürettebata sahip: pilot ve arka koltuktaki silah sistemleri subayı.

"Wizzo" olarak bilinen silah subayı, hedef seçmekten ve silahların uygun saldırı profiline ayarlanmasından sorumlu.

Bu iki kişilik sistem, özellikle tehditlerden kaçınmaya çalışılan karmaşık ortamlarda iş yükünün bölünmesini sağlıyor.

Bu ABD jetini kesin olarak neyin düşürdüğü bilinmiyor; ancak İran tarafından vurulduysa bunun bir karadan havaya füze (SAM) ile olması muhtemel.

BBC Farsça'dan Ghoncheh Habibiazad habere katkıda bulundu.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.