İran'da DEAŞ Üyesi 7 Kişi Gözaltına Alındı

İran'ın Kirman kentinde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Kirman Eyalet Savcısı Mehdi Bahşi, eylem hazırlığında olan DEAŞ şebekesinin tespit edildiğini ve 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İran'ın Kirman kentinde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Kirman Eyalet Savcısı Mehdi Bahşi, konuyla ilgili bilgi verdi.

Bahşi, "Kirman'da eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ şebekesi, emniyet ve istihbarat birimleri tarafından tespit edilmiş ve bu şebekeye üye 7 kişi gözaltına alınmıştır." dedi.

İranlı yetkili söz konusu kişilerin kimlikleri hakkında ise bilgi vermedi.