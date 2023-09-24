İran'da DEAŞ Operasyonunda 28 Kişi Yakalandı

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 28 kişi yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve intihar saldırılarında kullanılmak üzere düzenek ele geçirildi.