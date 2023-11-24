İran'da dağcılar çığ altında kaldı

İran'ın Loristan eyaletine bağlı Ezna kentinde bu sabah tırmanışa geçen 9 kişilik dağcı grubundan 5 kişi çığ altında kaldı.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansına göre, Ezna Kızılay Başkanı Ali Rıza Süleymani, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dağcı ekibinin perşembe akşamı Oştorankuh dağlarının eteklerine gittiğini belirten Süleymani, ekibin bu sabah Senberan Zirvesi'ne tırmanışa başladığını ve Çale Kebud bölgesinde çığa yakalandığını söyledi.

Süleymani, çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 9 kişilik dağcı grubundan 2'si yaralı olmak üzere 4 kişinin kurtarıldığını, 5 dağcının ise halen çığ altında bulunduğunu kaydetti.

Ezna kenti Kızılay ekiplerinin olay mahallinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Süleymani, Merkezi eyaletinden de bir helikopterin bölgeye gönderildiğini ifade etti.