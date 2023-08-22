İran'da cinayet ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giyen en az 8 kişi idam edildi

İran'da cinayet ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giyen en az 8 kişinin idam edildiği bildirildi. İran Yargı Erkine ait Mizan Haber Ajansı tarafından yapılan açıklamada, 2009'da bir kuyumcuya yönelik silahlı soygun sırasında bir kişiyi öldüren ve mahkeme tarafından idama mahkum edilen hükümlünün cezasının bugün infaz edildiği belirtildi. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise dün ülkenin farklı cezaevlerinde en az 7 mahkumun idam edildiğini duyurdu. İdam edilen mahkumların cinayet ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giydikleri ifade edildi.