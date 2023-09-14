İran'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu kutlandı

TAHRAN, 14 Eylül (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'daki Çin Büyükelçiliği'nde, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıl dönümünü kutlamak üzere bir tören düzenlendi.

Salı günü düzenlenen törene Çin'in İran Büyükelçisi Chang Hua ve İran'ın Meclis İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Hüseyni de katıldı.

Törende konuşma yapan Çin Büyükelçisi, Çin'in son 74 yılda elde ettiği parlak kalkınma başarılarından övgüyle söz ederek Çin'in kalkınma yaklaşımının, kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğini teşvik etmesi sayesinde gelecekteki kalkınmanın daha parlak olacağı öngörüsünde bulundu.

İran'la ikili ilişkiler konusuna da değinen büyükelçi, uluslararası durum ne şekilde değişirse değişsin Çin ve İran'ın her zaman birbirine destek olduğunu, dayanışma ve işbirliğini sürdürdüğünü söyledi.

Kısa süre önce Shanghai İşbirliği Örgütü ve BRICS'e üyeliği kabul edilen İran'ı tebrik eden büyükelçi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ikili çerçevelerin ötesine geçtiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hüseyni ise yıl dönümü vesilesiyle Çin hükümeti ve halkını tebrik ederken, İran'ın Çin Halk Cumhuriyeti'ne ve başarılarına saygı duyduğunu belirtti.

Tören sırasında Xinhua'ya demeç veren Hüseyni, İran'ın SCO ve BRICS'e üye olmasına verdiği destekten ve ayrıca Tahran ile Riyad'ın diplomatik ilişkileri yeniden başlatmasına yönelik yardımından dolayı Çin hükümetine teşekkür etti.