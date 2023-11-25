Üye Girişi
Haberler

İran'da çığ altında kalan dağcılardan 2'sinin cesedine ulaşıldı

Son Güncelleme:
Dünya Haberleri
Abone Ol

İran'ın Loristan eyaletine bağlı Ezna kentinde tırmanışa çıkan 9 kişilik dağcı grubunun çığ altında kalan 5 üyesinden 2'sinin cesedine ulaşıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İran'ın Loristan eyaletine bağlı Ezna kentinde cuma sabahı tırmanışa başlayan 9 kişilik dağcı grubunun çığ altında kalan 5 üyesinden 2'sinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansına göre, Ezna Kızılay Başkanı Ali Rıza Süleymani, yaptığı açıklamada, dağcı ekibin perşembe akşamı Oştorankuh Dağlarının eteklerine gittiğini belirtti.

Süleymani, ekibin cuma sabahı Senberan Zirvesi'ne tırmanışa başladığını ve Çale Kebud bölgesinde çığa yakalandığını ifade etti.

Süleymani, çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 9 kişilik dağcı grubundan 2'si yaralı olmak üzere 4 kişinin kurtarıldığını, 5 dağcının ise çığ altında kaldığını kaydetti.

Çığ altındaki 2 kişinin cesedine ulaştıklarını bildiren Süleymani, diğer 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Dünya

Doğal Afetler Kaza Dünya Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title