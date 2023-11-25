İran'da çığ altında kalan 5 dağcının cansız bedenine ulaşıldı

İran'ın batısında meydana gelen çığın altında kalan 9 kişiden 5 dağcının cansız bedenlerine ulaşıldı.

İran'ın batısında yer alan Loristan eyaletinin Ezna kentinde bulunan Oştorankuh Dağlarına tırmanan 9 dağcı çığ nedeniyle bölgede mahsur kaldı. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu 5 dağcının cansız bedenlerine ulaşıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ezna Kızılay Başkanı Ali Rıza Süleymani, 9 dağcının dün sabah saatlerinde Oştorankuh Dağı'na gittiklerini ve Senberan Zirvesi'ne doğru tırmanışa geçtiklerini belirterek, "Dün başlatılan ilk çalışmalarda 2 kişinin cesedine ulaşmıştık. Bugün devam eden çalışmalarda ise 3 cansız bedene daha ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda 4 dağcı ise sağ olarak kurtarıldı" ifadelerini kullandı. - TAHRAN