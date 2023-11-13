İran'da Ceyşul Adl Üyeleri Terör Eylemleri Nedeniyle İdam Edildi

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde rejim muhalifi Ceyşul Adl üyesi oldukları öne sürülen 3 kişi, terör eylemleri gerçekleştirdikleri gerekçesiyle idam edildi. İran'ın Pakistan ve Afganistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaleti, Ceyşul Adl ile İran güvenlik güçleri arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde rejim muhalifi "Ceyşul Adl" üyesi oldukları öne sürülen 3 kişi, "terör eylemleri" gerçekleştirdikleri gerekçesiyle idam edildi.

Fars Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan Genel Savcısı Ali Mustafavi Niya konuya ilişkin bilgi verdi.

Mustafavi Niya, "Terör örgütü Ceyşul Adl ile irtibatlı olmak ve terör eylemi gerçekleştirmek suretiyle yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaktan idama mahkum edilen Muhammed Berahuye Encümeni, Muhammed Kerim Barkizayi Aksun ve İdris Bilerani'nin cezası infaz edildi." dedi.

Savcı Niya, söz konusu kişilerin Zahidan kentinde 29 Ocak 2019'da bir karakola ve 25 Haziran 2019'da devriye görevindeki askeri araca bombalı saldırı düzenlediklerini belirtti.

İran'ın Pakistan ve Afganistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" ile İran güvenlik güçleri arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşul Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.