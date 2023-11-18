İran'da binlerce kişi İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen gösteride binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, hastaneleri işgal etmesini, kadın ve çocukları öldürmesini protesto etti. Göstericiler Filistin'e destek mesajları verdi ve İsrail'e tepki gösterdi.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen gösteride binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, hastaneleri işgal etmesini, kadın ve çocukları öldürmesini protesto etti.

Tahran'ın İnkılap Meydanı'nda düzenlenen gösteride, İsrail'e tepki, Filistin'e ise destek mesajları verildi.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler sık sık "ABD'ye ölüm", "İngiltere'ye ölüm", " İsrail'e ölüm", "Çocuk katili Siyonist İsrail", "Müslümanların sessizliği Kur'an'a ihanettir" şeklinde sloganlar attı.

Mescid-i Aksa fotoğrafları taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail'e tepkilerini taşıdıkları pankartlarla ifade etti.

İnkılap Meydanı'nın ortasına sembolik cenazeler bırakıldı

Ayrıca, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlileri temsilen, İnkılap Meydanı'nın ortasına sembolik cenazeler bırakıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, burada yaptığı konuşmada, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı'nı "sürpriz bir operasyon" olarak nitelendirdi.

Selami, bunun, ABD, İngiltere, Fransa ve İsrail'in 100 yıldır topraklarından sürülmüş insanlara karşı işlediği suçların bir yansıması olduğunu dile getirdi.

İngilizlerin gasbettikleri toprakları İsrail'e devretmesinden bu yana birçok çatışma ve katliam gerçekleştirildiğini kaydeden Selami, İsrail'in Lübnan'daki Sabra ve Şatilla kamplarına düzenlediği saldırılarda iki günde 4 bin Filistinliyi katlettiğini hatırlattı.

Aksa Tufanı'nın İsrail'in büyüsünü bozduğunu söyleyen Selami, " Gazze'de hayalet savaşı başladı ve Siyonistler geceleri gölgelerinden korkuyor ve bu hikaye devam ediyor, Gazze zafere doğru ilerliyor." ifadesini kullandı.

Selami, Müslümanların mazlum Gazze halkının intikamını alacağını ve bu intikamın bir "son tarihinin olmadığını" söyledi.

Gösterilere katılımın artması için bazı eyaletlerde okullar tatil edildi

İran'da Tahran'ın yanı sıra birçok kent, gün boyu Filistin'e destek gösterilerine sahne oldu.

Ülkede düzenlenen gösterilere on binlerce kişi katılırken bazı eyaletlerde katılımın artması için öğleden sonra okullar tatil edildi.

Öğleden sonra Hemadan, Doğu Azerbaycan, Rezevi Horasan, Güney Horasan, Gilan, Zencan, Erdebil, İsfahan, Kirman eyaletlerde geniş katılımlı gösteriler düzenlendi.