İran'da Balıkçı İskelesinde Yangın: 10'dan Fazla Tekne Yandı
İran'ın Bender Abbas şehrindeki bir balıkçı iskelesinde çıkan yangında 10'dan fazla teknenin yandığı bildirildi. Yetkililer, yangına müdahalenin sürdüğünü açıkladı.
İRAN'ın Bender Abbas şehrindeki bir iskelede çıkan yangında 10'dan fazla teknenin yandığı bildirildi.
İran'ın Hürmüzgan eyaletinin yönetim merkezi olan Bender Abbas şehrindeki bir balıkçı iskelesinde yangın çıktı. Yetkililer, yangına müdahalenin sürdüğünü belirterek, 10'dan fazla teknenin yandığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya