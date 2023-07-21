İran'da ahlak polisine başörtüsü denetimi sınırlaması

İran'da ahlak polisine başörtüsü denetimi yapma görevi verilen İrşad Devriyeleri, başörtüsü kullanmayan kadınları sadece uyaracak ve gözaltına almayacak. Yapılan açıklamada, İrşad devriyelerine ait araçların uyarı niteliğinde olacağı belirtildi.

İran'da zorunlu başörtüsü denetimini yapmakla görevli olan ahlak polisinin (İrşad Devriyeleri) başörtüsü kullanmayan kadınları sadece uyaracakları ve gözaltına almayacakları belirtildi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Yakub Rızazade, ülkede yeniden yürürlüğüne giren Ahlak Polisliği (İrşad Devriyeleri) uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu. Rızazade, İran'da zorunlu başörtüsü denetimini yapmakla görevli olan ahlak polisine bazı sınırlamalar getirildiğini söyledi. Rızazade, "Başörtüsü takmayanlar sadece uyarılacaklar ve herhangi bir gözaltı olmayacak. Dışarıda konuşlanan İrşad devriyelerine ait araçlar ise uyarı niteliğinde olacak" dedi.

Zorunlu başörtüsü uygulamasına yönelik kültürel çalışmalar yapılacağını söyleyen Rızazade İrşad Devriyelerine bağlı polis birimlerinin eskisi gibi olmayacağını ifade etti.

Ne olmuştu?

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesi ülkede infiale yol açmıştı. Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentinde cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmış ve gösterilerde çocuklar da dahil olmak üzere yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Aynı zamanda birçok işletme de zorunlu başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle kapatılmıştı.

Ülkede kadınların başörtüsü kullanmamalarına tepki gösteren rejim yanlısı muhafazakarlar, kamusal alanlarda kuralların uygulanması çağrısında bulunmuştu. Artan tepkiler sonrasında başörtüsü kullanmayanlar ile mücadele kapsamında "ahlak polisliği" olarak bilinen İrşad devriyeleri uygulamasının yeniden denetimlerine başlayacağı açıklanmıştı. - TAHRAN