İran'da 5 Büyüklüğünde Deprem
İran'ın Simnan eyaletine bağlı Zeman Abad kentinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Zeman Abad olarak belirlendi ve yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildi. Can kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
İRAN'ın kuzeyindeki Simnan eyaletine bağlı Zeman Abad kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, merkez üssü Simnan eyaletine bağlı Zeman Abad kenti olan 5 büyüklüğündeki depremin, yerel saatle 08.53'te kaydedildiği blidirildi. Deprem, yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya