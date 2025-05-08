İran'da 5 Büyüklüğünde Deprem

İRAN'ın kuzeyindeki Simnan eyaletine bağlı Zeman Abad kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, merkez üssü Simnan eyaletine bağlı Zeman Abad kenti olan 5 büyüklüğündeki depremin, yerel saatle 08.53'te kaydedildiği blidirildi. Deprem, yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.