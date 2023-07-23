İran'da 11. Hava Tatbikatı Başladı
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İran ordusunun düzenlediği 11. Hava Tatbikatı, İsfahan kentinde başladı. Tatbikatta savaş uçakları ve insansız hava araçları kullanıldı. Yeni taktiklerin uygulandığı tatbikata birçok ordu mensubu katıldı.
İran ordusunun düzenlediği 11. Hava Tatbikatı, ülkenin İsfahan kentinde başladı.
11. Hava Tatbikatı Sözcüsü Ali Rıza Rudbari, Fars Haber Ajansı'na konuyla ilgili bilgi verdi.
Rudbari, Şehid Babai Hava Üssü'nde düzenlenen tatbikatta savaş uçakları ve insansız hava araçlarının kullanıldığını belirtti.
Tatbikatta yeni taktiklerin uygulandığını kaydeden Rudbari, ülkedeki birçok üstten ordu mensubunun tatbikata katıldığını ifade etti.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Dünya